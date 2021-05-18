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للتشاجر بين عائلتين.. ضبط 10 أشخاص وبحوزتهم أسلحة بأسيوط

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 10 أشخاص بأسيوط وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا بإعدادها لإستخدامها فى التشاجر بين عائلتين، حيث تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز والعثور على جثة أحد الأشخاص مقيم بذات القرية وبها عيار نارى، وبسؤال والد المتوفى (مزارع، مقيم بذات القرية) إتهم كلٍ من (مزارعان، مقيمان بذات القرية) بإطلاق أعيرة تجاه نجله وإحداث إصابته خلال مشاجرة بينهم لخلاف على قطعة أرض بذات القرية مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان وبحوزتهما السلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

وبتكثيف الجهود وردت معلومات مفادها قيام عائلة المتوفى بتجهيز أسلحة نارية للنيل من "عائلة المتهمين".. على الفور قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت أفراد العائلتين، أسفرت جهودها عن ضبط (10 قطع سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (10) متهمين.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها والنهج الإستباقى لمنع الجريمة قبل وقوعها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

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