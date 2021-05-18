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"عهد الفشل والغباء".. إليسا تهاجم وزير خارجية لبنان بعد إهانته لدول الخليج

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت الفنانة إليسا بمهاجمة وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، بسبب اهانته لدول الخليج، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها:"عهد الفشل والغباء، شربل وهبة قبل ما تفكر بالـ300 ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون وحزب الله شو صار”.

وتابعت إليسا قائلة:" بل 4 ملايين لبناني اللي هون لون وصلوا”، مستكملةً: “يا ريت عملتو 1% من اللي عملته السعودية للبنان.. غبي".


وفي سياق آخر، كانت آخر ألبومات الفنانة إليسا هو ألبوم "صاحبة رأي"، الذي احتوى على 18 أغنية، منهم 12 باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.

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