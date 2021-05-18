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إطلاق صواريخ من غزة على جنوبي إسرائيل والقبة الحديدية تحاول اعتراضها

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:15 م
صاروخ - أرشيفية
صاروخ - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صواريخ من غزة على جنوبي إسرائيل.

 

 وقالت السلطات الإسرائيلية، إن القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ التي انطلقت من غزة على جنوبي البلاد.

 

وقد أطلقت حركة "حماس"، وابلا من الصواريخ على إسرائيل في الأيام الأخيرة على خلفية المواجهات في القدس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين المحتجين على تهجير عائلات الشيخ جراح.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.


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غزة المواجهات في القدس الشيخ جراح إطلاق صواريخ إسرائيل

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