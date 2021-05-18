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افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء مركز الإرشاد الوراثي التابع لمديرية الصحة والمضاف مؤخرا لمراكز تلقى لقاح كورونا المستجد ببورسعيد، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد والدكتورة سارة رشدي مديرة المركز.

وأكد محافظ بورسعيد أنه فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى مراكز إعطاء اللقاح تم تخصيص مركز الإرشاد الوراثى التابع لمديرية الصحة لتلقى لقاح كورونا المستجد، بما يساهم فى سرعة حصول المواطنين على اللقاح والتيسير عليهم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما تفقد محافظ بورسعيد أقسام المركز، وتأكد من جاهزيته لاستقبال المواطنين وأطلع على الإجراءات المتبعة داخل المركز لتلقى المواطنين اللقاح بسهولة واننظام.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأطقم الطبية المتواصلة لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لتوفير سبل الرعاية الصحية والطبية للمرضى على أكمل وجه، مناشدا المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح للحفاظ على أرواحهم وتحقيق السلامة العامة والحد من انتشار الفيروس المستجد.

يذكر أن محافظة بورسعيد بالتنسيق مع وزارة الصحة خصصت مراكز أخرى للتوسع فى أماكن تلقى اللقاح للمواطنين وهي (مركز بنك الدم _ مركز طب أول بورفؤاد) بالإضافة لمركز وحدة المسنين بحى المناخ، ومركز اللقاحات بمستشفى النصر، ومركز الارشاد الوراثى التابع لمديرية الصحة، وجارى تخصيص مركز لتلقى اللقاح بجنوب بورسعيد تيسيرا على المواطنين.
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد
افتتاح مركز الإرشاد الوراثي ضمن مراكز تلقى لقاح كورونا ببورسعيد

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