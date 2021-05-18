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"المنافذ" تضبط 10 قضايا أمن عام وتنفذ 106 أحكام قضائية متنوعة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (10) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
 
وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (876) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (106) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط قضيتين.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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