إدوارد لـ عادل إمام في عيد ميلاده: اتعلمت منك كتير

نشر الفنان إدوارد، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان إدوارد في الصورة برفقة الفنان عادل إمام، علق على الصورة قائلاً :" كل سنة وأنت طيب يا صاحب السعادة..من أحلى كواليس مسلسل في حياتي..إتعلمت منك كتير" .





يذكر أن الزعيم بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

