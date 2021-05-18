Advertisements

إدوارد لـ عادل إمام في عيد ميلاده: اتعلمت منك كتير

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشر الفنان إدوارد، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان إدوارد في الصورة برفقة الفنان عادل إمام، علق على الصورة قائلاً :" كل سنة وأنت طيب يا صاحب السعادة..من أحلى كواليس مسلسل في حياتي..إتعلمت منك كتير" .

 
يذكر أن الزعيم بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

أخبار تهمك

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. انعقاد قمة مصرية فرنسية أردنية حول التطورات في فلسطين

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 16 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله