



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.





أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 18-5-2021





أسمنت المسلح يسجل 875 جنيهًا.





لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 840 جنيهًا.





أسمنت سيناء يسجل 760 جنيهًا.





أسمنت السويس يسجل 850 جنيهًا.





أسمنت حلوان يسجل 850 جنيهًا.





أسمنت السويدي يسجل 855 جنيهًا.