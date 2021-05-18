طعنه لخلاف على الأجرة.. التحقيق في مقتل شاب على يد سائق وشقيقه بالحوامدية

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد سائق وشقيقه بالحوامدية، إثر وقوع مشاجرة لخلاف على الأجرة.



وافادت التحقيقات، أن وقعت مشاجرة بينهما، لخلاف على الأجرة، فقام السائق بطعن الشاب طعنة نافذة فاسقطه قتيلا في الحال.



وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الشاب للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الحوامدية.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه اختلف مع سائق توك توك على أجرة توصيله، مما دفع السائق وشقيقه للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



