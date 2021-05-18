



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.





أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18-5-2021





حديد عز يسجل 14600 جنيه.





حديد بشاي يسجل 14500 جنيه.





حديد العتال يسجل 14450 جنيهًا.





حديد المراكبي يسجل 14300 جنيه.





حديد المصريين يسجل 14500 جنيه.





حديد العشري يسجل 14300 جنيه.





حديد مصر ستيل يسجل 14300 جنيه.