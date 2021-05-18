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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18-5-2021

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 18-5-2021

حديد عز يسجل 14600 جنيه.

حديد بشاي يسجل 14500 جنيه.

حديد العتال يسجل 14450 جنيهًا.

حديد المراكبي يسجل 14300 جنيه.

حديد المصريين يسجل 14500 جنيه.

حديد العشري يسجل 14300 جنيه.

حديد مصر ستيل يسجل 14300 جنيه.

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