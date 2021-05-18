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تحرير 5794 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.


حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5794) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2484) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (127) مخالفة السير بدون تراخيص، (3) مخالفات موقف عشوائي، (27) مخالفة لشروط التراخيص.


وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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