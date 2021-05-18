رئيس أسوان: لن نذيع مباراة الأهلي فى حال عدم دفع المستحقات

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن سيكون هناك قرار بعدم إذاعة مباراة الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، فى حال عدم الحصول على المستحقات المتأخرة، خاصة وأن النادي يُعانى من أزمة مالية كبري.





وقال أحمد سليمان رئيس نادي أسوان فى تصريحات خاصة عبر برنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" سنقوم بعدم إذاعة مباراة الأهلي و أسوان فى حال عدم الحصول على المستحقات المتأخرة".





وقال رئيس أسوان فى تصريحات عبر برنامج صباحكو رياضة مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة الشباب والرياضة:" نُعانى من أزمة مالية وأخر مباراة كانت بالجهود الذاتية، لا يوجد أموال فى النادى".





وأضاف:" الفترة الحالية لا نستطيع دفع الرواتب للاعبين والمستحقات، خاصة أن الوضع صعب والخزينة لا يوجد بها أموال".





ويذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز على فريق أسوان بثلاث أهداف مقابل هدفين.



