Advertisements

أحمد سامي: مصطفى فتحي تعرض للظلم.. وعبد القادر مستمر مع سموحة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد أحمد سامي ؛ المدير الفني لفريق سموحة ؛ أن أداء فريقه في الموسم الحالي امتداد لما حدث في الموسم الماضي في ظل العديد من النتائج الجيدة والفريق أنهى الموسم الماضي بالمركز الخامس.

وقال سامي عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن فريقه يملك قائمة جيدة من اللاعبين وهناك طموح لتحقيق الهدف وهو التواجد في المربع الذهبي.

وأشار إلى أنه توقع تألق أحمد عبد القادر صانع الألعاب المعار من الأهلي هذا الموسم خاصة أنه لاعب سريع ومهاري ويستطيع إحراز الأهداف وتطور جماعيا بصورة لافتة.

وأكد أن عبد القادر مستمر مع الفريق في الموسم الجديد لأن إعارته مستمرة لموسمين كاملين.

وعن تألق مصطفى فتحي نجم الزمالك المعار إلى سموحة ؛ أشار إلى أن اللاعب تعرض للظلم في صفوف الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على فرصته.

وقال: " لماذا رمى البعض فوطة مصطفى فتحي؟ مصطفى لاعب كبير ويلعب في المنتخبات منذ الصغر ومن يملك موهبة مثله في مصر قلائل للغاية".

وأضاف:" الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك لا تملك طاقة الصبر على أي لاعب خاصة في ظل وجود وفرة من العناصر".

وأكد أنه يتمنى بقاء مصطفى فتحي مع سموحة خاصة أنه سعيد مع الفريق ولكن الأمر يتعلق بنادي الزمالك ورغبته في عودة اللاعب.

وأوضح أنه سيحاول تعويض رحيل حسام حسن هداف الفريق بالأداء الجماعي من خلال تواجد بعض العناصر مثل عبد الكبير الوادي ورفيق كابو بجانب باقي العناصر الهجومية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الزمالك أ عبد القادر مستمر مع سموحة أحمد سامي

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 19 ساعة

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. انعقاد قمة مصرية فرنسية أردنية حول التطورات في فلسطين

منذ ساعة و 12 دقيقة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

نجم الزمالك يجدد تعاقده مع الفريق

الزمالك يقرر عودة نجمه المعار

الزمالك يستقر على عودة نجم الفريق من الإعارة

سامى يجهز «غزال» لقيادة وسط سموحة ومنافسة مع حمص وحليمو فى الدورى

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله