ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الثلاثاء

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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:51 م
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين.
يحتل نادي مانشستر سيتي حاليًا قمة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 80 نقطة، بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق مان يونايتد.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- مانشستر سيتي 80 نقطة
2- مانشستر يونايتد 70 نقطة
3 – ليستر سيتي 66 نقطة
4- تشيلسي 64 نقطة
5 – ليفربول 60 نقطة
6 – وست هام 58 نقطة
7 – توتنهام 56 نقطة
8 – إيفرتون 56 نقطة
9 – أرسنال 55 نقطة
10 – ليدز يونايتد 50 نقطة
11 – أستون فيلا 49 نقطة
12- وولفرهامبتون 45 نقطة
13- كريستال بالاس 41 نقطة
14- ساوثهامبتون 40 نقطة
15 – بيرنلي 39 نقطة
16 – نيوكاسل يونايتد 39 نقطة
17-برايتون أند هوف ألبيون 37 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 26 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
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