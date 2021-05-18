ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الثلاثاء

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين.





يحتل نادي مانشستر سيتي حاليًا قمة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 80 نقطة، بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق مان يونايتد.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





1- مانشستر سيتي 80 نقطة

2- مانشستر يونايتد 70 نقطة

3 – ليستر سيتي 66 نقطة

4- تشيلسي 64 نقطة

5 – ليفربول 60 نقطة

6 – وست هام 58 نقطة

7 – توتنهام 56 نقطة

8 – إيفرتون 56 نقطة

9 – أرسنال 55 نقطة

10 – ليدز يونايتد 50 نقطة

11 – أستون فيلا 49 نقطة

12- وولفرهامبتون 45 نقطة

13- كريستال بالاس 41 نقطة

14- ساوثهامبتون 40 نقطة

15 – بيرنلي 39 نقطة

16 – نيوكاسل يونايتد 39 نقطة

17-برايتون أند هوف ألبيون 37 نقطة

18 – فولهام 27 نقطة

19 – وست بروميتش 26 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة