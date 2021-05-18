ارتفاع عدد ضحايا "زفة العروسين" بدمنهور لـ 3 وفيات

ارتفع قبل قليل، عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وأخري ملاكي أثناء سير موكب زفاف أمام قاعة أفراح بالطريق الدولي بدمنهور بمحافظة البحيرة، إلي 3 وفيات، وذلك بعد وفاة "يوسف مصطفى ابو ليله" متأثرًا بإصابته، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.



كان أهالي مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، شيعوا مساء أمس، جثامين ضحايا الحادث، حيث تحول حفل زفاف عروسين في محافظة البحيرة إلى مأتم راح ضحيته 3 شباب وأصيب 2 آخرون، وذلك أثناء استقلالهم سيارة على طريق دمنهور المحمودية الدولي، واصطدامهم بسيارة نقل، ما أدى إلى تهشمها بالكامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم إيداع الجثث بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقي بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أثناء سير موكب الزفاف علي الطريق الدولي بنطاق مركز دمنهور أمام قاعة أفراح.



علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، بالفحص تبين مصرع شخصان هما "أحمد عبده الشامى، محمد مصطفى ابو ليله، يوسف مصطفى ابو ليله"، وإصابة 2 آخرين هم "الشحات عبده الشامى، ندى مصطفى أبو ليله"، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.



تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وحفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.