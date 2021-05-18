السيطرة على حريق بمخزن للفايبر مهجور بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق شب في مخزن للفايبر في الخانكة، إثر اشتعال النيران به دون خسائر بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد اشتعال النيران في مخزن فايبر بدائرة مركز الخانكة.



انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتبين أن المخزن على مساحة 400 متر، ومهجور منذ فترة، ولا يوجد به عمال.



ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق عقب سيجارة ألقاه مجهول، واشتعلت النيران بفعل الرياح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.