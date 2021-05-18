لا اريد ان اخجل بعد الان





السلام عليكم،

لا اريد ان اسمح للموت أن يتمكن من الرغبه في مبادلة الحب بين الزوجين و التفرقة بينهما ،

انا و زوجتي بعد الزواج اكتشفنا أنه يوجد بيننا عدم توافق جنسي من ناحية الذوق و المثيرات و هكذا .. و لكن كانت السعاده تغمر حياتنا سويا فلم نشعر بذلك الاختلاف منذ البداية .. و بعد مدة اتضحت لدينا الفوارق التي تمنعنا من الانسجام المتبادل في علاقاتنا ،

و لا ادري كيف ابدأ التواصل لازرع الرغبه عند زوجتي أن تداعبني بالشكل المرضي أثناء العلاقة ..

اري أنه السبيل الوحيد لإنقاذ الحب في حياتنا معا .. ارجو المساعدة وشكرا .





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي





صديق فضفضة العزيز .. كما قلت سابقا ان ثقافة الحوار بين الزوجين لا تنحصر فيما يتعلق باحداث اليوم فقط بل يمكن للحوار ان يمتد ويشمل كل امور الحياة خاصة وانه يوجد انسجام كما اشرت سيادتك مما يسهل المهمة .. ولكم مني كل الامنيات بصلاح الحال