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ما لا تعرفه عن قرار تدريس اللغة الصينية في المدارس

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تسعى وزارة التربية والتعليم، مواكبة التطور الهائل للتعليم في دول العالم، بإدخال لغات جديدة، في المدارس، كاللغة الصينية، لتمكين الطلاب من اقتحام مجالات عمل جديدة في مصر وخارجها.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قرار تدريس اللغة الصينية في المدارس.

١. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريس اللغة الصينية على طلاب المدارس بداية من العام المقبل.

٢. توفر مصر لأبنائها لغات عديدة "اختيارية" كلغة ثانية لتمكينهم من التعامل مع العالم ولتمكينهم من اقتحام مجالات عمل جديدة في مصر وخارجها.

٣. أصبحت اللغة الصينية تدرس في العالم الغربي كله نظرًا للتطور الهائل في آسيا عموما والاحتياج لها في المنافسة العالمية. 

٤. اللغة الثانية اختيارية، سوف تبدأ بتجربة محدودة في 10 مدارس عامة فقط ومدرسة واحدة للتعليم الفني العام القادم.

٥. تدريب متكامل بشكل جديد لكافة المعلمين المنوط بهم تدريس هذه المناهج قبل العام الدراسي بوقت كافي.

٦. السفارة الصينية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروعها القومي.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماعًا مع لياو لي تشانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين البلدين في مجال تطوير التعليم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وناقش اللقاء مجالات التعاون بين الجانبين ومن بينها: تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية كلغة اختيارية بداية من العام المقبل بعدد من المدارس الرسمية لغات بالصف الأول الإعدادي، وبدء تشغيل وقبول الطلاب بورشتي لوبان – مصر بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.

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