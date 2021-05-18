"إحلال السيارات": سيارات المبادرة تقلل من انبعاثات الكربون المضرة بالبيئة (فيديو)







وأضاف، أن ملاك السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا هم من أصحاب الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل، وبالتالي هم في حاجة لمبادرة تساعدهم لاقتناء سيارات جديدة دون أن يكون هناك عبء مالي ثقيل عليهم.



ولفت إلى أن مصر بها ميزة نسبية في الفترة الأخيرة وهي اكتشاف حقول الغاز الطبيعي ومن ثم هناك حاجة لاستغلال هذه الاكتشافات في مشروعات تنموية تفيد المجتمع، مشيرا إلى أن السيارات الجديدة في المبادرة تعمل بالغاز الطبيعي.



وأوضح أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، أن تكلفة تشغيل السيارات الحديثة التي تعمل بالغاز الطبيعي أقل بمعدل ثلثين من تكلفة العمل بالغاز.



وتابع "عبدالرازق"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن السيارات الحديثة التي يتم توزيعها في إطار المبادرة تقلل من انبعاثات الكربون المضرة بالبيئة.