مصرع عامل وإصابة مهندس صعقتهما الكهرباء بمحطة محولات قها

صعق التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عامل ومهندس في محطة محولات قها، التابعة لشركة طلخا، أثناء دخولهما المحطة في قها لتنظيف إحدى الخلايا الكهربائية، دون فصل التيار، فجرى صعقهما، ولقي الأول مصرعه، وأصيب الثاني، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، يفيد تلقية إخطارًا من قسم شرطة قها، بوفاة عامل وإصابة مهندس بصعق الكهرباء داخل محطة محولات قها.



انتقل المقدم عبدالعظيم سلامة نائب مأمور قسم قها، والهندسة أمل فوزي رئيس المدنية، وتبين أنه أثناء دخول "محمود.م.ع" 41 عامًا، عامل، وبصحبتة أحد المهندسين، للمحطة لتنظيف إحدى الخلايا الكهربائية دون فصل التيار، صعقتهما الكهرباء وتوفى الأول بينما أصيب الثاني، وجرى قطع الكهرباء عن مدينة قها والقرى التابعة لها لمدة ساعة، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.