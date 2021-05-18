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موعد مباراة بيراميدز و المقاولون العرب في الدوري المصري
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:01 م
محمد زويد
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يستقبل ملعب المقاولون العرب مباراة هامة و قوية تجمع بين المقاولون العرب و بيراميدز ، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري بستاد المقاولون العرب.
ويحتل صاحب الأرض نادي المقاولون العرب المركز 14 من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.
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