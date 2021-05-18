ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الثلاثاء

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:02 م
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة قبل مواجهات اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين.
يحتل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول حاليًا قمة جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 21 هدف، متساويًا مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير بنفس عددٍ الأهداف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- محمد صلاح 21 هدف
2 –هاري كين 21 هدف
3 – برونو فرنانديز 18 هدف
4 – سون هيونج مين 17 هدف
5- دومينيك كالفيرت ليوين 16 هدف
6- باتريك بامفورد 15 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
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