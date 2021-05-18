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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة قبل مواجهات اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين.

يحتل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول حاليًا قمة جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 21 هدف، متساويًا مع هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير بنفس عددٍ الأهداف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- محمد صلاح 21 هدف
2 –هاري كين 21 هدف
3 – برونو فرنانديز 18 هدف
4 – سون هيونج مين 17 هدف
5- دومينيك كالفيرت ليوين 16 هدف
6- باتريك بامفورد 15 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 -أولي واتكينز 13 هدف
10 – إلكاي جوندوجان 12 هدف

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