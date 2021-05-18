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مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو إعتداء الداخلية على عائلة بالإسكندرية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا نشر مقطع فيديو مصحوب بتعليق زَعم خلاله القائم على تصوير المقطع بقيام قوة من وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية بالإسكندرية بإقتحام مجموعة من منازل إحدى العائلات وتحطيم محتوياتها، مشيرًا إلى تقدم أفراد العائلة المشار إليها ببلاغ بشأن هذه الممارسات.

وبالفحص تبين عدم صحة ماتضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من إدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى سابقة نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة العامرية بالإسكندرية إستخدمت فيها الأسلحة البيضاء إثر وجود خلافات ماليه بينهما وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم ضبط (9) أشخاص من طرفى المشاجرة.

وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم عقب التصالح فيما بينهم.وفى وقتٍ لاحق تجددت المشاجرة بين العائلتين قام على إثرها، كلٍ من الطرفين بإقتحام منزل الآخر، وتحطيم محتوياته وإحداث إصابات فيما بينهم.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط (5) أشخاص من الطرفين، وأمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه " ينتمى لأحد طرفى المشاجرة" – وسبق إتهامه فى قضية "ضرب". تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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