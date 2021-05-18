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نقيب جامعي القمامة: 16 ألف طن قمامة تجمع من القاهرة الكبرى يوميا (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، إن جميع عمال النظافة بالقاهرة الكبرى يبلغ عددهم مليون شخص تقريبًا، مشيرًا إلى أن القمامة التي يتم رفعها من القاهرة الكبرى يبلغ وزنها 16 ألف طن في اليوم الواحد، من وحدات سكنية ومولات وغيرها.

وأضاف المقدس، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الـ16 ألف طن من القمامة التي يتم جمعها يوميًا من القاهرة الكبرى يتم توزيعها على منطقة الزبالين الستة، وهم البراجيل وأرض اللواء ومنشية ناصر والخصوص والوحدة الوطنية ومنطقة مايو.

واستكمل نقيب جامعي القمامة، حديثه، أنه يتم تجميع القمامة في الـ6 مناطق المذكورة، ويتم عمل فرز لهم وإعادة تدوير، بينما يتم استخلاص المواد العضوية منها والتي يبلغ وزنها 6 آلاف طن وتستخدم غذاء للخنازير، مشيرًا إلى أن هناك ألفين طن غير قابلين لإعادة التدوير، يتم دفنها تحت إشراف لجنة من وزارات التنمية المحلية والصحة والبيئة.

وتابع شحاتة المقدس، أن هناك 8 آلاف طن يتم إعادة تدويرها من جديد لتوفر للدولة ملايين الدولارات في استيراد المواد الصلبة الخام من الخارج، مشيرًا إلى أن كل طن قمامة يحتاج لـ11 شخصًا للعمل عليه.

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