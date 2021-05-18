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تركي آل شيخ: لا تقسو على أهلنا في لبنان فهم مظلومين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر المستشار تركي آل شيخ، تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "توبتر" .

فقال تركي آل شيخ في التغريدة :" هل يعود لبنان الجميل الذي أنجب مفكرين مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ومبدعين مثل فيروز ووديع الصافي" .


واستكمل تركي آل شيخ حديثه قائلاً:" وهل يعود لبنان بثقافته وفنه ورقي أهله كما كان عزيزًا لدى كل عربي.. لا تقسو على أهلنا في لبنان فهم مظلومين وابتلاء.. الله يصبرهم!" .


ودعم تركي الشيخ لبنان في تغريدة آخرى وقال :" وكتب آل شيخ في تغريدة أخرى معلقًا على حديث وزير الخارجية اللبناني: "أولًا افتخر أني بدوي وافتخر أني راعي غنم اللي على فكرة وظيفة أكثر من 25 رسولا ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم..وافتخر أني من أرض الأبطال والصحابة.. اللي أقدر أقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم أشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام".



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