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عاجل.. وصول رؤساء الوفود المشاركة في قمة الاقتصاديات الأفريقية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بدء وصول رؤساء الوفود المشاركة في قمة الاقتصاديات الأفريقية.


وأفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، انعقاد قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي والعاهل الأردني حول التطورات في فلسطين.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المساعي المصرية مستمرة للدعوة للوقف الفوري لاطلاق النار في فلسطين، متوقعا أن يكون هناك استجابة من كافة الأطراف للتهدئة.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد"، مساء الإثنين، إلى أنه جاري الترتيب لقمة ثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن للتباحث بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن هذه القمة سيكون لها أثر في تعضيض معاني ضرورة استجابة الأطراف لوقف اطلاق النار.

واكد أن هناك تنسيق كامل بين مصر والأردن، وتوافق حول إعطاء فرصة للمسار السياسي كونه الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية، وغعفاء المنطقة من حالة عدم الاستقرار.

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