بهذه الطريقة.. محمود حميدة يدعم القضية الفلسطينية

قام الفنان محمود حميدة بدعم القضية الفلسطينية، بعد الاعتداءات التي تعرضت لها أهالي فلسطين وقطاع غزة على يد الإسرائيليين، وطلب من المواطنين والجهات المختصة بضرورة التفكير في هذه القضية من منظور آخر، لإنقاذ الأهالي والأرض المحتلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



نشر محمود حميدة مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"ولدت ونشأت والصراع قائم، وتعلمت أن هذا احتلال صريح لأرض عربية، وحدث فيه قتل ومذابح الكثير يعلمها، ولكن الآن حين يسألني أحد أبنائي أو أحفادي، ما موضوع القضية الفلسطينية؟، لماذا كل هذا القتل؟ أجيب بما أستطيع".



وأضاف محمود حميدة:"ولكن في النهاية شعوري الإنساني يحتم عليا رفض هذه الممارسات العنيفة، ورفض هذا القتل الشنيع، الذي يحدث الآن، وأنا الآن أريد أن أتأمل حالتي كمواطن تجاه هذا الصراع".



وتابع محمود حميدة قائلاً:"بعد معاهدة السلام قرأت خبرًا عن اعتداء على المسجد الأقصى، وأن في جندي فتح النار على المصلين، وقتل الكثير في عيد الفصح، حين قرأت حزنت وتألمت، ولكن لفترة وجيزة، ثم انصرفت لشئون حياتي متناسيًا ما حدث، وبعد هذا الحدث بـ12 سنة قرأت قصيدة للشاعر فؤاد حداد بعنوان الحمل الفلسطيني".



واختتم كلامه قائلًا: "أريد من المشاهد أن يفكر في هذه القضية من منظور كونه مواطنًا عربيًا، نحن لا نرضى بهذا القتل ولا نوافق عليه، ولن نكتفي بعد اليوم بشجبه فقط، لابد أن نفعل شيئا، فأنا وأنت لا نستطيع أن نتصور الجحيم الذي يعيشه الآن أهل فلسطين المحتلة، أرجو أن لا نكتفي بالبكاء".