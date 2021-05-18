بدء محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين في الاتجار بالبشر



بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد احمد الجندى محاكمة مودة الأدهم، وحنين حسام، المعروفتين بـ«فتاتي تيك توك»، و3 آخرين، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».



أثبتت المحكمة حضور مودة الادهم و٣ آخرين وتبين غياب حنين حسام الصادر ضدها قرار من المحكمة الجلسة السابقة بضبطها واحضارها







كانت النيابة قد وجهت للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.