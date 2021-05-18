نقيب جامعي القمامة: "الزبالين لم يصابوا بكورونا.. ربنا بيقف مع الغلابة" (فيديو)

قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، إن الفئة الوحيدة التي لم تصاب بفيروس كورونا هى جامعي القمامة، معلقا: "الزبالين لم يصابوا بكورونا".



وأشار "المقدس"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في أحياء الزبالين ولا يعملوا بجمع القمامة أصيبوا بكورونا، ولكن جامعي القمامة لم يصاب منهم أحد، مضيفا: "نجحنا في مواجهة كورونا، وربنا بيقف مع الناس الغلابة".



وأكد أن جامعي القمامة كادر مهم في الدولة المصرية، وبمثابة جندي مجهول في خدمة الدولة، مطالبا رئيس الوزراء بصرف أدوات وقاية لجامعي القمامة ليتمكنوا من القيام بعملهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم كله.

