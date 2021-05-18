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بهذه الطريقة.. أحمد جمال يدعم فلسطين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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دعم الفنان أحمد جمال فلسطين، حيث نشر مجموعة من الصور له عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكانت الصور من أمام المسجد الأقصى وقبة الصخرة، علق جمال على الصور قائلاً:"من ساحة المسجد الاقصى قبل عامين و من خلفي مسجد قبة الصخرة، فلسطين، القدس #GazaUnderAttack ".



وفق سياق آخر، حققت أغنية "النهاية" لأحمد جمال نجاحاً كبيراً فور طرحها، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.



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