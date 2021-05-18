أطباء مستشفى سجن الفيوم يجرون فحصا شاملا على السجناء وآخرين يمارسون الرياضة





شهدت مستشفى السجن الفيوم، تواجد عدد من النزلاء لتلقى العلاج والفحص الطبى تزامنا مع تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد فى إطار خطة الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.







يذكر ان يزور وفد إعلامى ومراسلى الوكالات الأجنبية ووفد حقوقى واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اليوم الثلاثاء، سجن الفيوم لمتابعة أوجة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى النزلاء السجون.





ويستمع مساعد الوزير والوفد المرافق إلى بعض النزلاء لوقوف على أوجه الرعاية المقدمة لهم





كما يتفقد عدد من مشروعات النزلاء وممارسة آخرين بعض التمارين الرياضية.



وتنتهج وزارة الداخلية فلسفة عقابية حديثة عبر إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم فى المجتمع عبر برامج تدريب وتأهيل على أيدى المتخصصين.







قطاع السجون







شهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.







ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.. كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.









ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.







واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.