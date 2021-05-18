بالفيديو.. آخر لقاء لنادية العراقية: قررت التطوع لعلاج مرضى كورونا لكن زوجي وأولادي منعوني





انفردت قناة الشرقية بعرض آخر لقاء مع الفنانة نادية العراقية أمس الاثنين ؛ كان الإعلامي محمد سعد مقدم برنامج هوليود الشرق قد سجل معها اللقاء قبل أزمتها الصحية الأخيرة وإصابتها بفيروس كورونا .



عن حياتها قبل إصابتها بكوفيد ١٩ و الإجراءات الاحترازية قالت : من قبل أزمة كورونا وأنا أجلس في البيت بدون عمل لا تعرض علي أية أعمال فنية وذات مرة قلت يارب كل من تسبب في جلوسي بالبيت يقعد هو الآخر مثلي وعندما توقف الإنتاج الفني بسبب كورونا قلت يارب أنا دعيت على من كان السبب فقط وليس كل أمة محمد والمسيح واليهود !



وأضافت نادية العراقية : في أول أزمة كورونا قررت أن اتطوع للعمل في أي مستشفى للمساعدة في علاج مرضى كورونا لأنني تعودت على مواجهة الأزمات مثل الطاعون وغيرها في العراق ولا أخاف من المرض وبالفعل جهزت شنطنتي لكن زوجي وأولادي منعوني من الخروج لمدة شهرين خوفا من إصابتي بالفيروس وقال لي زوجي لو كنتي شابة صغيرة لتركتك تفعلين ذلك لكنك كبيرة في السن وهذا المرض أكثر ما يصيب كبار السن .



كشفت نادية العراقية خلال اللقاء عن مجموعة من الأسرار وتحدثت لأول مرة عن قصة زواجها من مصري وإقامتها معه في العراق حيث كان يعمل ويحمل الجنسية العراقية أيضا وعندما قامت أمريكا باجتياح العراق عقب حرب الكويت كان زوجها في مصر ولأسباب سياسية تم منعه من دخول العراق فجاءت إلى مصر حيث أقامت معه في محافظة الإسكندرية .



وعن أول عمل فني شاركت به في مصر قالت : كنت معروفة بالعراق حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية المسرحية والتلفزيونية والسينمائية أيضا وعندما أتيت إلى مصر لم يكن في خطتي أن أعمل بالفن ولكني أضطررت لذلك حتى أساعد زوجي على نقفات المعيشة خاصة أننا كنا قد أنجبنا ثلاثة أطفال وأثناء زيارتنا للقاهرة عرض علي بالصدفة المشاركة في مسرحية الكومندا مع النجم أحمد بدير ومن هنا جاءت الانطلاقة الفنية حيث قررنا بعدها الاستقرار في القاهرة .



وأكدت نادية العراقية أنها اشتهرت بالأدوار الكوميدية لأن المخرجين يرون أنها خفيفة الظل ولكنها قدمت عددا من الأدوار التراجيديا أيضا مثل دورها في مسلسل حرب الجواسيس وغيره ؛ ولكنها تشعر بالظلم لأن المخرجين لا يمنحونها الفرصة للارتجال وإبراز طاقاتها الفنية قائلة : كل الناس مثلا يقولون لي أنهم ينتظرون ظهوري في مسلسل الزوجة الرابعة عندما يعرض حتى يرون ماذا سأفعل وكيف سأوقع بين الزوجات الأربعة ورغم أن المسلسل به نجوم كثيرون ممتازين لكن دوري علم مع الجمهور رغم أن المخرج لم يمنحني الفرصة كي أبدع فيه .



وعن أبنائها وهل ورثوا الفن منها قالت : نعم هناك إثنان منهما ورثا الموهبة مني وهما أدهم ومي فأدهم يمتلك كل مواصفات النجومية طول ووسامة كما أنه حصل على عدد من الدورات في التمثيل وأتمنى أن يكون حظه هو وشقيقته أفضل من حظي .



برنامج هوليود الشرق إعداد وتقديم محمد سعد تصوير ومونتاج خالد الوسواسي ويعرض على قناة الشرقية الثامنة مساء الأربعاء من كل أسبوع .