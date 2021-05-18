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مساعد وزير الداخلية للسجون: بدأنا تطعيم السجناء ضد كورونا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، بأن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كما بدأت في تطعيمهم لحمايتهم


وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال جولة داخل السجون المنعقدة داخل سجن الفيوم العمومي، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدورى على الجميع.


وأشار مساعد وزير الداخلية تم استحداث منظومة جديدة لتلقى طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
وتابع، أول مجموعة ٥ آلاف من كبار السجن وأصحاب الأمراض المزمنة تم تطعيم ١٤٠٠ من الاطقم الطبية علي مستوي السجون بالإضافة إلي تطعيم جميع الضباط داخل القطاع

وأكد اللواء طارق مرزوق ان الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيرس كرورنا متوفرة بكميات هائلة داخل صيدليات السجون
واضاف أن القطاع ينظم ندوة تثقيفية مرتين في الاسبوع لتوعية النزلاء بالأمراض المعدية ونقص المناعة وخاصة مرض الايدز لتوعية بطرق انتقال المرض وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى توعيتهم بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كرورنا ومنها طريقة غسل الأيدي والتباعد وارتداء الكمامات

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