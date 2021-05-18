مرض "ADHD".. تعرف على الأعراض والعلاج

كشفت جانا ابنة المطرب الكبير عمرو دياب، عن إصابتها بمرض ADHD، ونشرت عبر إنستجرام تفاصيل أزمتها مع مدرستها السابقة بالعاصمة البريطانية لندن.



ومن هنا بدأ العديد من المواطنين يبحثون عن مرض "ADHD" ليعرفون ما هو وماهي أسبابه وعلاجه، مما جعل مرض "ADHD" يعتلي محركات البحث في الساعات القليلة الماضية:





مرض "ADHD"

معناه اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويعتبر هذا المرض من أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعا في الطفولة، ولكن غالبا ما يستمر حتى مرحلة البلوغ، وهذا المرض من أكثر الاضطرابات التي تصيب الدماغ ويكون الشخص مشتت الانتباه وغير قادر على التركيز.





أعراض مرض "ADHD":

- عدم القدرة على التركيز والانتباه.

- يكون هناك صعوبة في الترتيب والتنظيم.

- التشتت بالمؤثرات الخارجية.

- عدم الاهتمام بالتفاصيل مما يتسبب في حدوث أخطاء.

- النسيان المستمر للأنشطة والمهام اليومية

- التنقل بين الأنشطة المختلفة خلال اليوم دون إنجاز أي منها.

- عدم الاستماع إلى الآخرين عند التحدث معهم.

- تجنب المهام التي تحتاج إلى جهد عقلي.

- عدم القدرة على الجلوس لفترات طويلة دون تحرك.

- التحدث وكثرة الثرثرة.

- عدم المشاركة في الأنشطة بهدوء.

- كثرة الحركة مثل الركض والجري في أي مكان ويعتبر هذا العرض خاصا بالأطفال.

- الشعور بالملل سريعا.

- كثرة حركة اليدين والقدمين أثناء الجلوس.

- وجود اضطرابات في النوم.

- عدم القدرة على أداء الواجبات اليومية للأطفال.

- العصبية الشديدة عند التعرض للمواقف المختلفة.

- إظهار السلوك الاندفاعي.

- عدم الثقة بالنفس.

- الصعوبة في تكوين العلاقات الاجتماعية.

- البحث عن طرق للفت الانتباه.

- عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي والنظافة الشخصية.





علاج مرض "ADHD"

هناك نوعين من العلاج وهما العلاج الدوائي والنفسي، فالعلاج الدوائي يعمل على تحسين مدى الانتباه حيث إنه يؤثر على المواد الكيميائية في الدماغ مثل الدوبامين، ولكن له أثار جانبية مثل فقدان الشهية والصداع.



