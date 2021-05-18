مستشار الرئيس يزف بشرى سارة عن تصنيع لقاحات كورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تسعى إلى توفير أكبر قدر من لقاحات كورونا، متوقعا زيادة الإقبال على الحصول على لقاح كورونا الفترة المقبلة.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن توطين صناعة لقاحات كورونا في مصر سواء تعبئة ثم تصنيعا ثم خلق المناخ العلمي والفني والمؤسسي لإنتاح اللقاح أمر استراتيجي، وهام.



وأضاف أن هناك مفاوضات تجرى سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى بعض مؤسسات القطاع الخاص لتصنيع لقاحات كورونا في مصر، منوها بأن هناك شركات خاصة عقدت اتفاقيات بالفعل لتصنيع بعض أنواع اللقاحات ومنها اللقاح الروسي.

