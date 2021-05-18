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وزير قطاع الأعمال: 16 مركزا تجاريا حول العالم لترويج المنتجات المصرية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور "، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. 

وقد تابع الوزير، خلال الاجتماع، تطور الأعمال في تنفيذ استراتيجية التطوير التي تنفذها الشركة في شكلها الجديد تحت مسمى " جسور "، تلك المبادرة التي أطلقها وزارة قطاع الأعمال العام قبل نحو عامين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم في ضوء ما تتمتع به مصر من تنوع في منتجاتها الصناعية والزراعية.

وأكد الوزير على أن الرؤية الجديدة للشركة تقوم على توفير خدمات التسويق والترويج والوساطة والخدمات اللوجستية لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتسويق وترويج الصادرات المصرية فى المراكز التجارية العالمية.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير المستجدات الخاصة بالكتالوج الاكتروني للمنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها المطلوب استيرادها من الأسواق العالمية، بهدف تعزيز التجارة الخارجية لمصر فى الاتجاهين ، بما له من آثار على الاقتصاد القومى من توفير فرص عمل وعملة أجنبية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختراق الأسواق العالمية.

ووجه الوزير بإتمام كافة الاستعدادات اللازمة لإطلاق الكتالوج الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أوضح السيد/ أشرف سعيد العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " أنه تم عقد العديد من ورش العمل التعريفية والترويجية لخدمات الكتالوج الإلكتروني لدى المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الهيئات والجهات في مجتمع الأعمال.

من جهة أخرى، تابع "توفيق" – فى ظل نموذج العمل الجديد للشركة – جهود توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين، تبدأ من النقل البرى للصادرات من باب المصنع الى ميناء التصدير، والشحن البحرى أو الجوى، شاملاً التخليص الجمركى والتجميع، بالاضافة الى التخزين، وتوفير الخدمات المالية من تأمين وتمويل بالشراكة مع المؤسسات المالية المختلفة، بالتعاون مع شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية.

كما تم استعراض خريطة الجديدة للفروع الخارجية للشركة، والتي تضمن التواجد في أبرز الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين، وذلك من خلال تدشين 16 مركزًا تجاريًا وترويجيًا للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات، منها 14 مركزا تابعًا لشركة " جسور " واثنين تابعة لشركة " Afrigate " الجاري تأسيسها لتعمل في شرق أفريقيا بالشراكة بين شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " وشركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار (ممثلة لـ3 بنوك عامة) والشركة المصرية لضمان الصادرات وعدد من كبار رجال الأعمال، حيث من المقرر الانتهاء من فتح 6 فروع جديدة بنهاية سبتمبر المقبل كمرحلة أولى يتبعها فتح باقي الفروع.


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