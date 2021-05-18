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الإعدام لموظف بتهمة قتل والدته بسبب اكتشافها علاقته مع سيدة متزوجة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بالإعدام شنقًا لموظف متهم بقتل والدته، عقب اكتشافها علاقته مع سيدة متزوجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.
وكان قسم شرطة عابدين، قد تلقي بلاغ من موظف باكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، علي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة تبين عدم تردد أحد على الشقة، سوى نجلها.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة ودخلت فى مشادة معه، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره.
وكشفت تحريات النيابة أن الموظف المتهم بقتل والدته، ارتكب جريمته قبل 9 سنوات، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين، وتم إعادة فتح التحقيقات في الواقعة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة لسرقة المجني عليها.
وكشفت مناظرة الجثة أن الجثة لسيدة في العقد السادس من العمر بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس، وآثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق.

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