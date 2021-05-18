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مصدر أمني يكشف حقيقة سماع دوي انفجار ببورسعيد
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:35 م
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى من إدعاء بشأن سماع دوى صوت يشبه الإنفجار شعر به بعض سكان مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وغير معلوم مصدره.
مؤكدًا أن ما تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ولم تتلق الأجهزة الأمنية
أية بلاغات فى هذا الشأن.
مؤكدًا أن ما تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ولم تتلق الأجهزة الأمنية
أية بلاغات فى هذا الشأن.
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