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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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تبدأ منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

و فيما يلي يستعرض الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق منافسات الجولة القادمة.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي :

1- أشرف بن شرقي - الزمالك - 11 هدفا
2- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا
3- أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 أهداف
4- عمر كمال عبد الواحد - المصري - 10 أهداف
5- حسام حسن - سموحة - 9 أهداف (انتقل اللاعب لأهلي طرابلس الليبي علي سبيل الإعارة )
6- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف
7- يوسف أوباما - الزمالك - 9 أهداف
8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 9 أهداف
9- فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - 7 أهداف
10- شيمليس بيكيلى - مصر للمقاصة - 7 أهداف

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