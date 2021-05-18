جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

تبدأ منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري.





و فيما يلي يستعرض الفجر الرياضي، جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، قبل انطلاق منافسات الجولة القادمة.





وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي :





1- أشرف بن شرقي - الزمالك - 11 هدفا

2- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا

3- أحمد سمير - طلائع الجيش - 10 أهداف

4- عمر كمال عبد الواحد - المصري - 10 أهداف

5- حسام حسن - سموحة - 9 أهداف (انتقل اللاعب لأهلي طرابلس الليبي علي سبيل الإعارة )

6- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف

7- يوسف أوباما - الزمالك - 9 أهداف

8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 9 أهداف

9- فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - 7 أهداف

10- شيمليس بيكيلى - مصر للمقاصة - 7 أهداف



