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بهذه الطريقة..علي ربيع يروج للعرض الثاني من مسلسل "أحسن اب"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان علي ربيع، صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموفع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وكانت الصورة بوستر مسلسله الذي تم عرضه في رمضان 2021 "أحسن أب" ، وعلق ربيع قائلاً:" إعادة مسلسل أحسن أب إن شاء الله على القناة الأولى المصرية من يوم 22 /5".



يذكر أن مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.
بهذه الطريقة..علي ربيع يروج للعرض الثاني من مسلسل "أحسن اب"
بهذه الطريقة..علي ربيع يروج للعرض الثاني من مسلسل "أحسن اب"

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