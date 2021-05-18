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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برايتون، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره برايتون، على أرضية ملعب فالمر، معقل الأخير.


ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، وتوج رسميًا باللقب، بينما يتواجد برايتون في المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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