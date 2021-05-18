أحمد سامى الأكثر طلباً فى ميركاتو المدربين

تسببت النجاحات الكبيرة التى حققها أحمد سامى مع "الموج الأرزق" منذ توليه المسؤلية الفنية للفريق فى الموسم الماضى واحتلاله المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة رغم عدم وجود أى مهاجم فى قائمة الفريق أو ظهير أيسر بالإضافة إلى عدم وجود صانع ألعاب بالفريق منذ عودة ناصر ماهر للأهلى فى بداية الموسم الحالى، بات أحمد سامى أكثر المدربين المطلوبين فى بورصة المدربين المصريين.









وتلقى سامى عرضا لتدريب فريق سيراميكا كيلو باترا قبل قدوم جهاز ضياء السيد ولكنه رفضه رغم عرض 450 ألف جنيه راتب شهرى لتمسكه بالبقاء مع سموحه وقتها فى ظل ارتباط اللاعبين به بعدما نجح فى اعادة أكثر من لاعب إلى مستواه العالى وعلى رأسهم الثنائى مصطفى فتحى لاعب الزمالك واحمد حمدى عبدالقادر وتألق عبدالكبير الوادى والهانى سليمان لأول مرة منذ فترة طويلة.









وتلقى أحمد سامى مفاوضات رسمية خلال الفترة الأخيرة من أندية بيراميدز وانبى لتولى المسؤلية الفنية لفرقهما ولكن الأمور لم تصل إلى النهاية حتى الآن خصوصا وأن ادارة سموحة تتمسك ببقائه فى الموسم الجديد بعد النتائج الجيدة التى حققها منذ الموسم الماضى مع "الموج الأرزق".