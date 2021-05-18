Advertisements

أحمد سامى الأكثر طلباً فى ميركاتو المدربين

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
تسببت النجاحات الكبيرة التى حققها أحمد سامى مع "الموج الأرزق" منذ توليه المسؤلية الفنية للفريق فى الموسم الماضى واحتلاله المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة رغم عدم وجود أى مهاجم فى قائمة الفريق أو ظهير أيسر بالإضافة إلى عدم وجود صانع ألعاب بالفريق منذ عودة ناصر ماهر للأهلى فى بداية الموسم الحالى، بات أحمد سامى أكثر المدربين المطلوبين فى بورصة المدربين المصريين.


وتلقى سامى عرضا لتدريب فريق سيراميكا كيلو باترا قبل قدوم جهاز ضياء السيد ولكنه رفضه رغم عرض 450 ألف جنيه راتب شهرى لتمسكه بالبقاء مع سموحه وقتها فى ظل ارتباط اللاعبين به بعدما نجح فى اعادة أكثر من لاعب إلى مستواه العالى وعلى رأسهم الثنائى مصطفى فتحى لاعب الزمالك واحمد حمدى عبدالقادر وتألق عبدالكبير الوادى والهانى سليمان لأول مرة منذ فترة طويلة.


وتلقى أحمد سامى مفاوضات رسمية خلال الفترة الأخيرة من أندية بيراميدز وانبى لتولى المسؤلية الفنية لفرقهما ولكن الأمور لم تصل إلى النهاية حتى الآن خصوصا وأن ادارة سموحة تتمسك ببقائه فى الموسم الجديد بعد النتائج الجيدة التى حققها منذ الموسم الماضى مع "الموج الأرزق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد القادر مستمر مع سموحة سموحة أحمد سامى

أخبار تهمك

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 14 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انعقاد قمة مصرية فرنسية أردنية حول التطورات في فلسطين

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

اليوم.. سموحة يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعداداً لمواجهة وادى دجلة فى الدورى

الإسماعيلى يدرس التعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق

سموحة يغلق صفحة الزمالك ويبدأ التحضير لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

أحمد سامى يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهة سموحة

أحمد سامي يعتمد سياسة التدوير الجزئي بسموحة في الدوري

أحمد سامى يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهته فى الدورى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله