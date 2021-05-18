Advertisements

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
عقب تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزر، عدد من مشروعات الطرق والكباري، توجه سيادته إلى مدينة المنصورة الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال الجولة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل رئيس الوزراء جولته فى مدينة المنصورة الجديدة، بالتأكيد أن مدينة المنصورة الجديدة، تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التى اتجهت الدولة إلى إنشائها خلال المرحلة الحالية، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم الذي تتمتع به، نظرا لوقوعها على ساحل البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة أن تضم المدينة مشروعات متنوعة من الإسكان لتناسب كافة شرائح الدخل، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطنين.
 
وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا لإحدى الفيلات التي يتم تنفيذها، وتجول في أرجائها للتعرف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، مشيدا بما لمسه من مستوى عال في تصميم الفيلات وجودة التنفيذ.
 
وخلال ذلك أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن مشروع إنشاء عدد من الفيلات يتضمن تنفيذ ١١٤٩ فيلا تحتوى على فيلات مودرن وكلاسيك، وفيلات منفصلة ومتصلة وشبه متصلة بمتوسط مساحة تصل إلى ٢٤٠ مترا للدور. 
 
كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال مشروع كورنيش المدينة، حيث قدم الدكتور عاصم الجزار شرحا حول الموقف التنفيذي للمشروع، أشار خلاله إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة المنصورة الجديدة تصل إلى 7211.35  فدان، وتقع على ساحل البحر المتوسط بطول 15 كم، ولذلك فإن مشروع الكورنيش الذى يبلغ طوله ١٥ كم، يتم تنفيذه على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منه تطوير ٤.٢ كم بعرض متوسط يتراوح من ٤٥ إلى ٩٠ مترا، ويضم الكورنيش ممشى، وكافتيريات، وبرجولات، ومقاعد، وحارة دراجات، وملاعب، ومناطق للقراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب للأطفال، ودورات المياه والمسطحات الخضراء، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بالكورنيش بنسبة إنجاز تصل إلى 98%.


أخبار تهمك

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعة و نصف

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انعقاد قمة مصرية فرنسية أردنية حول التطورات في فلسطين

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله