ضبط قضيتي مخدرات خلال حملة أمنية على قرية مشتهر بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة في إطار حملاتها على قرية مشتهر وبعض القرى في دائرة مركز شرطة طوخ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام.



وتمكنت حملة مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، أشرف عليها اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وقادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط 2 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.



وجرى ضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة متهم و3 قطع سلاح أبيض، ومتهم مطلوب ضبطه، وإحضاره فى إحدى القضايا وضبط مراقب هارب، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2118 حكم قضائي متنوع.