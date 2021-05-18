Advertisements

ضبط قضيتي مخدرات خلال حملة أمنية على قرية مشتهر بالقليوبية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة في إطار حملاتها على قرية مشتهر وبعض القرى في دائرة مركز شرطة طوخ لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام.

وتمكنت حملة مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، أشرف عليها اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وقادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط 2 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.

وجرى ضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة متهم و3 قطع سلاح أبيض، ومتهم مطلوب ضبطه، وإحضاره فى إحدى القضايا وضبط مراقب هارب، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2118 حكم قضائي متنوع.

أخبار تهمك

عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. انعقاد قمة مصرية فرنسية أردنية حول التطورات في فلسطين

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ ساعة و نصف

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 ص

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

11:31 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله