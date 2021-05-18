أبو مسلم: الأفضل عدم البدء لحسين الشحات أمام صن داونز

أكد أحمد أبو مسلم ظهير أيسر الأهلي الأسبق أن مباراة الإياب ضد صن داونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية.





وقال أبو مسلم عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن الفوز كان مهما في لقاء الذهاب ولكن الأهم أن يحذر الأهلي من لقاء الإياب .





وأوضح أنه لعب في أجواء جنوب افريقيا مع الأهلي في نسخة ٢٠٠١ ضد صن داونز ويعلم جيدا صعوبة الأجواء هناك وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.





وأشار إلى أن الأفضل عدم البدء بحسين الشحات في مباراة الإياب ومنح الفرصة لوليد سليمان أو النيجيري جونيور أجاي.





وأكد أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي الأنسب لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غياب التونسي علي معلول لغلق المساحات أمام صن داونز.



