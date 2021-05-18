أجهزة الأمن تحبط ترويج 31 كيلو مخدرات وتضبط 164 سلاح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأسفرت الجهود في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري، بحوزة 33 متهم، وضبط51 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة،131 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 37987 حكم قضائي متنوع بإجمالي 3887 محكوم عليهم.





وأثمرت الجهود في مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، إرتكبا 2 حادث متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط 98 قضية مخدرات بإجمالي 102 متهم، ضُبط خلالها 31 كيلو مواد مخدرة، 2145 قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين ضبط 16 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط 10 متهمين.







ونجحت في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 349 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 19480 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فحص 30 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.





وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

