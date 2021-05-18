عاجل.. السيسي: تقديم مصر 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأضاف الرئيس السيسي، "قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة".