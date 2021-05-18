الدولار يقترب من أدنى مستوياته مقابل العملات الأوروبية

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في ست سنوات مقابل الدولار الكندي وقرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل العملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تجدد التوقعات بأن الولايات المتحدة لن ترفع أسعار الفائدة قريبا.





قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس‭‭ ‬‬أمس الاثنين مجددا إأنه لا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة حتى العام المقبل، مما أدى إلى مزيد من التراجع في الرهانات على أن الضغوط التضخمية ربما تجبر الاتحادي على التحرك عاجلا.





ووفقا لرويترز قال فالنتين مارينوف مدير أبحاث العملات العشر الأكثر تداولا لدى كريدي أجريكول "الدولار جاثم على ركبتيه ويبدو أن هذا نتيجة مباشرة لمشاعر المستثمرين تجاه توقعات التضخم في الولايات المتحدة ورد فعل المجلس الاحتياطي الاتحادي".





استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عند ‭‭1.6471‬‬ بالمئة، مواصلة تراجعها عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع الذي بلغته الأسبوع الماضي.





وجرى تداول الدولار عند ‭‭1.22‬‬ مقابل اليورو الذي بلغ أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ ‭‭25‬‬ فبراير شباط.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى ‭‭1.4198‬‬ دولار، وهو أقوى مستوى له منذ أواخر فبراير شباط. وانتعش الجنيه الإسترليني مع تفاؤل المستثمرين حيال الرفع التدريجي للقيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.





وبلغ الدولار الكندي أعلى مستوى في ست سنوات عند ‭‭1.2013‬‬ مقابل الدولار، مدعوما بارتفاع أسعار النفط.

وأمام الين الياباني، خسر الدولار ‭‭0.3‬‬ بالمئة لينزل إلى ‭‭108.96‬‬ ين.





كان بعض المستثمرين قد خفّضوا بالفعل توقعاتهم برفع سعر الفائدة الاتحادي هذا العام، وأعطت تعليقات كابلان المتعاملين حافزا أكبر لبيع الدولار.





وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.4279 لكل دولار، ليكون غير بعيد عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه الأسبوع الماضي.





كما صعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي.





وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين ‭‭3.3‬‬ بالمئة إلى ‭‭45023.53‬‬ دولار، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر بعد أن قلل إيلون ماسك رئيس تسلا حماسه لهذا الأصل الرقمي.





وارتفعت العملة الرقمية المنافسة إثريوم، المرتبطة بسلسلة إثريوم للكتل، ‭‭6.5‬‬ بالمئة إلى 3494 دولارا، لتستقر بعد بلوغها أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين.



