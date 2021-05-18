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ارتفاع قوي للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
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قفزت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، إذ تجاهل المستثمرون بيانات أظهرت أن الاقتصاد عاود الانكماش، وأقبلوا على أسهم تضررت تقييماتها في موجات بيع بالآونة الأخيرة.

وصعد المؤشر نيكي 2.09 بالمئة ليغلق عند 28406.84 نقطة، ليتعافى من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 1907.74 نقطة وفقا لرويترز.

انكمش الاقتصاد الياباني بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام، إذ أثر بطء طرح اللقاحات وإصابات جديدة بكوفيد-19 على الإنفاق في قطاعات مثل تناول الطعام بالخارج والملابس.

وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر مجموعة مصرفية في البلاد عن زيادة في توزيعات الأرباح وتوقعات أرباح للعام الحالي أقوى مما كان متوقعا في السابق.

وربح سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق، والتي خسرت 6.29 بالمئة هذا الشهر رغم نتائج أعمالها القوية، 1.3 بالمئة.

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