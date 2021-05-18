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الأسهم الأوروبية تقترب من أعلى مستوياتها اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
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اقتربت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء من أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط تفاؤل حيال تخفيف عدد من الدول للقيود على أنشطة الاقتصاد وانخفاض معدل البطالة في بريطانيا ونتائج أعمال قوية لشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، ليكون قريبا من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ قادت المكاسب القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل التعدين وصناعة السيارات.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة، ليبلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق، في حين زاد المؤشر الإيطالي 0.8 بالمئة.

وبحسب (رويترز) ربحت أسهم ستلانتيس المدرجة في ميلانو 1.3 بالمئة قبيل الإعلان عن علاقات مع فوكسكون.

وزادت أسهم سونوفا هولدنج، أكبر شركة في العالم لصناعة أجهزة المساعدة السمعية، 8.5 بالمئة بعدما توقعت نموا قويا هذا العام بسبب انتعاش في السوق ومنتجات جديدة.

في الوقت نفسه، انخفض سهم فودافون 7.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة خدمات الهواتف المحمولة في بريطانيا عن انخفاض 1.2 بالمئة في الأرباح المعدلة للعام بأكمله، إذ أثر كوفيد-19 على إيرادات خدمات التجوال ومبيعات الهواتف.


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