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مصرع 3 أطفال أشعلوا النيران أثناء اللهو في دولاب شقة بالخانكة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي 3 أطفال مصرعهم في حادث حريق شقة بقرية عرب العيايدة مركز الخانكة، حيث أمسكت فيهم النيران أثناء عبثهم بـ الكبريت في حجرة النوم بشقة جدتهم، فأمسكت النيران في الفراش وماتوا جميعا،
جرى نقل الجثث لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث، والتصريح بالدفن والمعمل الجنائي لمعاينة الحريق، وبيان أسبابه وطلب تحريات المباحث.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بلاغا باشتعال حريق في إحدى الشقق بقرية عرب العيايدة دائرة المركز، ووفاة 3 أطفال.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، فانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن حريق شب في إحدى الشقق بقرية عرب العيايدة ملك "ك.س" 45 عاما، ربة منزل، ما لسفر عن وفاة الأطفال "ر.س" 7 سنوات، وشقيقتها "ج" 5 سنوات، ونجل خالهما "ي.س" 7 سنوات، أحفاد مالكة الشقة حيث كانوا في زيارة لها.

وتبين أن الأطفال كانوا في زيارة لجدتهم صاحبة الشقة، ودخلوا حجرة النوم للعب فأمسكوا بالكبريت، وأشعلوا النيران بغرض اللعب، فأمسكت النيران بفراش الحجرة، ودولاب الملابس بداخلها، واشتعلت فيها النيران، مما تسبب في تفحم الدولاب وإصابة الأطفال الثلاثة بحروق وصلت نسبتها 70%، حيث لقوا مصرعهم، وجرى نقلهم للمستشفى، وصرحت النيابة بدفنهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وبسؤال صاحبة الشقة قالت إن الأطفال كانوا في زيارة لها وأنها غفلت عنهم لتفاجئ باشتعال النيران حيث كان يلهوا الأطفال بالكبريت، فأشعلوا النيران في حجرة النوم حيث أمسكت بمحتوياتها بالدولاب الخاص بالملابس ولقوا مصرعهم جميعا.

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